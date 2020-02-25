ЦБ РФ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей до 30 июня 2022 года
15:32 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам - физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам", - говорится в сообщении.
Нулевой тариф регулятора начинает действовать с 1 апреля 2020 года.
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