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ЦБ РФ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей до 30 июня 2022 года

15:32 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам - физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам", - говорится в сообщении.

Нулевой тариф регулятора начинает действовать с 1 апреля 2020 года.

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