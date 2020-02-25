Коронавирус обнаружен у замминистра здравоохранения Ирана

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

У замминистра здравоохранения Ирана обнаружен коронавирус. Ирадж Харирчи сообщил о подтверждении диагноза агентству ИЛНА. Чиновник отметил, что у него накануне поднялась температура, первоначальный анализ показал положительный результат.

По последним данным, число заражённых в Иране составило 95, зафиксировано 15 летальных исходов. Говорит Москва