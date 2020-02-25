Уходящая зима в Москве будет самой теплой в истории

16:32 Источник: Интерфакс

Зима 2019-2020 станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений, причем предыдущий рекорд будет побит сразу на два градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешняя зима будет рекордно теплой. Пока еще идут дискуссии, будут ли среднесезонные значения выше нулевой отметки или нет, но уже ясно, что предыдущий рекорд будет побит минимум на два градуса. Это очень много, невероятно много", - сказал Вильфанд во вторник.

Предыдущий рекорд был поставлен зимой 1960-1961 года - тогда средняя температура сезона в столице составляла -2,8 градуса. На втором месте теплая зима 2006-2007 года - тогда было -3,8 градуса. Вильфанд подчеркивает, что средняя температура за сезон - это характеристика, которая обычно меняется очень несущественно, и рекорд этого года будет уникальным и очень существенным.

В целом по России зима 2019-2020 пока только кандидат на рекорд, метеорологам еще предстоит рассчитать средние показатели. Но, по словам Вильфанда, она точно войдет в тройку самых теплых в истории. Итоги стоит ждать в начале марта.