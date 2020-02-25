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Трамп заявил, что разведка США не информировала его вмешательстве РФ в выборы 2020 года

17:32 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители американского разведывательного сообщества не информировали его о якобы вмешательстве России в выборы главы государства 2020 года на стороне сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп отметил, что "никто не говорил мне ничего подобного". "Я думаю, что за утечками стоит [председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ] Адам Шифф. Есть силы, которые не хотят победы [на первичных выборах] Сандерса, поэтому они говорят, что его поддерживает Россия", - сказал глава Белого дома на пресс- конференции в Нью-Дели по итогам визита в Индию.

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