На греческих островах произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против лагерей для беженцев

18:00 Источник: Эхо Москвы

На греческих островах произошли стычки между полицией и демонстрантами, протестующими против строительства новых лагерей для беженцев. По сведениям газеты «The Guardian», правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По меньшей мере три человека пострадали. Демонстранты пытались предотвратить прибытие спецназа и экскаваторов, которые будут использоваться для строительства.

Прошлой осенью стало известно, что по планам греческого правительства существующие переполненные лагеря будут закрыты, а на островах построят новые закрытые учреждения. Местные жители уже неоднократно организовывали акции протеста и призывали власти ускорить перевозку беженцев на материковую часть страны. Эхо Москвы