0
0
137
НОВОСТИ

На греческих островах произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против лагерей для беженцев

18:00 25.02.2020 Источник: Эхо Москвы

На греческих островах произошли стычки между полицией и демонстрантами, протестующими против строительства новых лагерей для беженцев. По сведениям газеты «The Guardian», правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По меньшей мере три человека пострадали. Демонстранты пытались предотвратить прибытие спецназа и экскаваторов, которые будут использоваться для строительства.

Прошлой осенью стало известно, что по планам греческого правительства существующие переполненные лагеря будут закрыты, а на островах построят новые закрытые учреждения. Местные жители уже неоднократно организовывали акции протеста и призывали власти ускорить перевозку беженцев на материковую часть страны.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 25.02.2020
Офис Зеленского заявил об отсутствии приглашения на 75-летие Победы - СМИ
0
31
18:40 25.02.2020
Профсоюз музыкантов США установил, что Пласидо Доминго злоупотреблял полномочиями - АП
0
94
17:32 25.02.2020
Трамп заявил, что разведка США не информировала его вмешательстве РФ в выборы 2020 года
0
171
17:12 25.02.2020
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть
0
220
17:00 25.02.2020
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
0
232
16:32 25.02.2020
Уходящая зима в Москве будет самой теплой в истории
0
228
16:16 25.02.2020
Мэр Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
0
260
16:12 25.02.2020
В храмах РПЦ установят камеры видеонаблюдения
0
277
16:00 25.02.2020
Коронавирус обнаружен у замминистра здравоохранения Ирана
0
283
15:32 25.02.2020
ЦБ РФ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей до 30 июня 2022 года
0
309

Возврат к списку