Профсоюз музыкантов США установил, что Пласидо Доминго злоупотреблял полномочиями - АП
18:40 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская гильдия музыкантов пришла к выводу, что испанский оперный певец Пласидо Доминго на протяжении долгого времени злоупотреблял своим положением и склонял женщин к действиям сексуального характера. Об этом сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на источники.
По его данным, после того, как в прошлом году сначала девять, а затем еще 11 женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах, американский профсоюз работников музыкальной индустрии запустил независимое расследование. Так, по информации источников АП, юристы, проводившие это расследование, пришли к выводу, что оперный певец на протяжении примерно двух десятилетий злоупотреблял своими полномочиями, занимая должность генерального директора сначала Вашингтонской национальной оперы, а затем оперы Лос-Анджелеса (штат Калифорния). 27 человек признали, что подвергались сексуальным домогательствам или становились свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго.
Агентство подчеркивает, что в США были запущены два независимых расследования относительно обвинений Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Второе из них, начатое по инициативе руководства оперы Лос-Анджелеса, все еще продолжается.
Ранее во вторник Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его ранее в сексуальных домогательствах, за боль, которую им причинил. "Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру", - отметил певец. Он также заверил, что готов взять на себя "всю ответственность" за обвинения, озвученные в последние месяцы.
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