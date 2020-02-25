Офис Зеленского заявил об отсутствии приглашения на 75-летие Победы - СМИ
19:20 25.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Офис Владимира Зеленского заявил об отсутствии приглашения на 75-летие Победы. По данным издания «Украинская правда», официальный документ не был зарегистрирован.
Помощник российского президента Юрий Ушаков в июле прошлого года заявил, что Кремль направит президенту Украины официальное предложение принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве. Российские власти отмечали, что будут рады принять на этих мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма. Говорит Москва
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