Офис Зеленского заявил об отсутствии приглашения на 75-летие Победы - СМИ

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Офис Владимира Зеленского заявил об отсутствии приглашения на 75-летие Победы. По данным издания «Украинская правда», официальный документ не был зарегистрирован.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в июле прошлого года заявил, что Кремль направит президенту Украины официальное предложение принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве. Российские власти отмечали, что будут рады принять на этих мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма. Говорит Москва