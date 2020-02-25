20:40 Источник: Эхо Москвы

Юристы выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещена на территории РФ), осужденных на длительные сроки по обвинению в создании террористической организации. Текст обращения, который подписали более 30-ти адвокатов, публикует «МБХ Медиа». Юристы требуют, чтобы сообщения о пытках и фальсификациях в уголовном деле были тщательно проверены. С этой целью предлагается привлечь следователей из других регионов России.

Поддержка фигурантов дела «Сети» юристами крайне своевременна на фоне публикации «Медузы». Об этом в эфире «Эха» сказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Если причастность фигурантов дела «Сети» к убийству будет доказана, их следует судить за это, но не по нынешним обвинениям, — считает Кирилл Мартынов. Эхо Москвы