0
0
0
НОВОСТИ

Юристы выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"

20:40 25.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Юристы выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещена на территории РФ), осужденных на длительные сроки по обвинению в создании террористической организации. Текст обращения, который подписали более 30-ти адвокатов, публикует «МБХ Медиа». Юристы требуют, чтобы сообщения о пытках и фальсификациях в уголовном деле были тщательно проверены. С этой целью предлагается привлечь следователей из других регионов России.

Поддержка фигурантов дела «Сети» юристами крайне своевременна на фоне публикации «Медузы». Об этом в эфире «Эха» сказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Если причастность фигурантов дела «Сети» к убийству будет доказана, их следует судить за это, но не по нынешним обвинениям, — считает Кирилл Мартынов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 25.02.2020
В Нью-Дели введен запрет на массовые собрания из-за протестов против закона о гражданстве
0
106
19:20 25.02.2020
Офис Зеленского заявил об отсутствии приглашения на 75-летие Победы - СМИ
0
172
18:40 25.02.2020
Профсоюз музыкантов США установил, что Пласидо Доминго злоупотреблял полномочиями - АП
0
205
18:00 25.02.2020
На греческих островах произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против лагерей для беженцев
0
255
17:32 25.02.2020
Трамп заявил, что разведка США не информировала его вмешательстве РФ в выборы 2020 года
0
276
17:12 25.02.2020
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть
0
323
17:00 25.02.2020
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
0
341
16:32 25.02.2020
Уходящая зима в Москве будет самой теплой в истории
0
326
16:16 25.02.2020
Мэр Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
0
366
16:12 25.02.2020
В храмах РПЦ установят камеры видеонаблюдения
0
376

Возврат к списку