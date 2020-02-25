Юристы выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"
20:40 25.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Юристы выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещена на территории РФ), осужденных на длительные сроки по обвинению в создании террористической организации. Текст обращения, который подписали более 30-ти адвокатов, публикует «МБХ Медиа». Юристы требуют, чтобы сообщения о пытках и фальсификациях в уголовном деле были тщательно проверены. С этой целью предлагается привлечь следователей из других регионов России.
Поддержка фигурантов дела «Сети» юристами крайне своевременна на фоне публикации «Медузы». Об этом в эфире «Эха» сказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.
Если причастность фигурантов дела «Сети» к убийству будет доказана, их следует судить за это, но не по нынешним обвинениям, — считает Кирилл Мартынов. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 20:00 25.02.2020
- В Нью-Дели введен запрет на массовые собрания из-за протестов против закона о гражданстве
- 19:20 25.02.2020
- Офис Зеленского заявил об отсутствии приглашения на 75-летие Победы - СМИ
- 18:40 25.02.2020
- Профсоюз музыкантов США установил, что Пласидо Доминго злоупотреблял полномочиями - АП
- 18:00 25.02.2020
- На греческих островах произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против лагерей для беженцев
- 17:32 25.02.2020
- Трамп заявил, что разведка США не информировала его вмешательстве РФ в выборы 2020 года
- 17:12 25.02.2020
- Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть
- 17:00 25.02.2020
- Мишустин назвал ключевые задачи правительства
- 16:32 25.02.2020
- Уходящая зима в Москве будет самой теплой в истории
- 16:16 25.02.2020
- Мэр Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
- 16:12 25.02.2020
- В храмах РПЦ установят камеры видеонаблюдения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать