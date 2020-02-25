Первым вопросом референдума украинцы называют возвращение смертной казни - вице-спикер Рады
21:20 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане Украины считают, что первой проблемой, которую нужно решить в ходе всенародного референдума, должен стать вопрос о возвращении смертной казни. Об этом во вторник журналистам рассказал первый вице- спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Он пояснил, что в ходе аналитических исследований изучалось мнение граждан, какой вопрос они бы вынесли под номером один на всеукраинский референдум. "Вы сейчас удивитесь, [узнав их ответ], - это не земля (вопрос о снятии запрета на куплю-продажу земель сельхозназначения - прим. ТАСС), а возвращение смертной казни", - сказал Стефанчук. "Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь?" - риторически спросил он.
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