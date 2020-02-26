США ввели санкции против 13 граждан и компаний КНР, Ирака, России и Турции - Помпео
22:40 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты ввели санкции против 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
"США вводят санкции против 13 иностранных физических и юридических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Данные меры включают новые санкции против пяти компаний и физических лиц Китая и Турции за поддержку иранской ракетной программы", - отмечается в тексте.
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