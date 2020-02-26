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На борьбу с распространением коронавируса китайские власти потратили более 14 млрд долларов

07:30 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти потратили уже 100,87 млрд юаней (свыше 14,36 млрд долларов) на меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его данным, правительство продолжает активно финансировать расходы на лечение инфицированных, дезинфекцию помещений и объектов, прочую деятельность, связанную с необходимостью обеспечить защиту населения. Значительная часть средств направляется в провинцию Хубэй, где наблюдается наибольшее число заразившихся. На долю центрального госбюджета приходится примерно треть от всех отчислений по стране, остальное администрации регионов обеспечивают самостоятельно.

За последние дни ситуация стабилизировалась на территории всей материковой части страны. В то же время, согласно рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, посетивших КНР, риск по-прежнему существует. Поэтому в ближайшее время власти продолжат сохранять бдительность и принимать повышенные меры предосторожности с целью недопущения повторной вспышки.

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