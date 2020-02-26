На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5 - сейсмологический центр

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в среду в восточной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 40 км к востоку от города Малатья (население около 442 тыс. человек.), который является административным центром одноименной провинции.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

24 января в провинции Элязыг на востоке Турции, расположенной по соседству с провинцией Малатья, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг стихии, затронувшей также Малатью, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Согласно последней информации, в результате землетрясения погиб 41 человек.