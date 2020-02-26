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Из-за сигнала о минировании в Красноярске эвакуируют школы - экстренные службы

08:30 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гимназию "Универс" - одно из крупнейших образовательных учреждений в Красноярске - и несколько школ в городе эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В 08:00 (04:00 мск) пришел сигнал о минировании. Эвакуировали "Универс" и входящие в него детский сад. Прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Эвакуация прошла спокойно и без паники", - сказал собеседник агентства, добавив, что это не единственное учебное заведение, где проведена эвакуация из-за сообщений о минировании.

Родители учащихся школ №143 и 24 сообщили ТАСС, что там тоже отмены занятия из-за анонимных сообщений.

"Школы эвакуируются по регламенту, как и предписано. По количеству, причинам необходимо уточнять в правоохранительных органах", - сказали ТАСС в главном управлении образовании Красноярска.

В региональном главке МВД также пока официально информацию не комментируют.

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