"Единая Россия" объединится с ОНФ и сменит лидера - СМИ

09:00 Источник: Meduza

«Единая Россия» и Общероссийский народный фронт (ОНФ) собираются провести объединительный съезд в течение ближайших месяцев: в администрации президента решились на ребрендинг партии власти. На съезде поменяют устав единороссов, включая название и структуру управления партией.

В Кремле планируют сделать это для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием «Единая Россия», сообщает Meduza.

Провести ребрендинг и объединение планируют до сентября. «В названии останется слово „Россия“, а слово „единая“ пропадет», — обещает источник «Медузы» в партии власти.

Также поменяется структура управления обновленной партией. Сейчас пост ее председателя занимает бывший премьер-министр, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. После слияния ЕР и ОНФ в новой структуре будет три сопредседателя: сейчас так управляется Народный фронт. По словам двух собеседников «Медузы», Медведев в их число не войдет.

