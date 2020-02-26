0
0
0
НОВОСТИ

В Нидерландах засекретят личности свидетелей по делу сбитого в Донбассе "Боинга"

09:05 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Нидерландах решили засекретить личности 13 свидетелей по делу сбитого в Донбассе «Боинга». Прокуратура страны считает, что они подвергаются значительным рискам, сообщает местный телеканал NOS. 

Ранее глава прокуратуры Фред Вестербеке выразил уверенность, что пассажирский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в 2014 году российской ракетой из установки «Бук», доставленной из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске. В Москве это отрицают. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 26.02.2020
"Единая Россия" объединится с ОНФ и сменит лидера - СМИ
0
32
08:50 26.02.2020
Более 400 тыс. подписей собрала петиция с требованием отставки президента Южной Кореи - СМИ
0
55
08:30 26.02.2020
Из-за сигнала о минировании в Красноярске эвакуируют школы - экстренные службы
0
81
08:10 26.02.2020
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5 - сейсмологический центр
0
108
07:50 26.02.2020
Из-за отказа в визах США представителям государств-членов в ООН нарастает кризис
0
153
07:40 26.02.2020
На 6 марта намечен запуск американского корабля Dragon с грузом для МКС - НАСА
0
149
07:30 26.02.2020
На борьбу с распространением коронавируса китайские власти потратили более 14 млрд долларов
0
134
22:40 25.02.2020
США ввели санкции против 13 граждан и компаний КНР, Ирака, России и Турции - Помпео
0
672
22:00 25.02.2020
Генпрокуратура впервые опротестовала в ВС РФ штраф за неуважение к власти - СМИ
0
706
21:20 25.02.2020
Первым вопросом референдума украинцы называют возвращение смертной казни - вице-спикер Рады
0
812

Возврат к списку