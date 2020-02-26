В Нидерландах засекретят личности свидетелей по делу сбитого в Донбассе "Боинга"

09:05 Источник: Эхо Москвы

В Нидерландах решили засекретить личности 13 свидетелей по делу сбитого в Донбассе «Боинга». Прокуратура страны считает, что они подвергаются значительным рискам, сообщает местный телеканал NOS.

Ранее глава прокуратуры Фред Вестербеке выразил уверенность, что пассажирский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в 2014 году российской ракетой из установки «Бук», доставленной из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске. В Москве это отрицают. Эхо Москвы