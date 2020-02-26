В МИД РФ раскритиковали поведение грузинских журналисток
09:20 26.02.2020 Источник: Газета.Ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии «набросились» на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, сотрудницы грузинских СМИ пытались пробиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы узнать посетит ли он Тбилиси в рамках совещания комитета министров Совета Европы.
Захарова отметила, что журналистки демонстрировали крайне агрессивное поведение: «кричали, пихались, толкались», желая добраться до министра. Приходилось «отодвигать» женщин, чтобы пройти вперед. По мнению дипломата, поведение сотрудниц грузинских СМИ демонстрирует неадекватность и полное отсутствие самоуважения.
Представитель МИДа заявила, что буйные журналистки оставили ей несколько царапин и прикрепила фото. Однако она уточнила, что Лавров не пострадал.
Кроме того, Захарова обратила внимание, что эти же девушки, задавая вопросы Лаврову на русском, по-английски кричали: «Don't touch me». Газета.Ru
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