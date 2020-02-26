Авиация МЧС России начала поиски унесенных в море в районе Сочи детей

10:00

Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, унесенных накануне в море в Сочи. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поиски мальчиков 12 и 14 лет продолжаются. Обследовано уже порядка 7 километров береговой линии.

Всего в поисково-спасательных работах принимают участие 114 человек и 17 единиц техники.

Накануне двух мальчиков-подростков унесло в море при переходе реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи. Шторм в 4-5 баллов на море привел к тому, что поиски проводились только на берегу. ren.tv