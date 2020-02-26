0
0
74
НОВОСТИ

Авиация МЧС России начала поиски унесенных в море в районе Сочи детей

10:00 26.02.2020

Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, унесенных накануне в море в Сочи. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поиски мальчиков 12 и 14 лет продолжаются. Обследовано уже порядка 7 километров береговой линии.

Всего в поисково-спасательных работах принимают участие 114 человек и 17 единиц техники.

Накануне двух мальчиков-подростков унесло в море при переходе реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи. Шторм в 4-5 баллов на море привел к тому, что поиски проводились только на берегу.  ren.tv

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 26.02.2020
Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг - Путин о сотрудниках Росгвардии
0
29
10:20 26.02.2020
Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова
0
56
10:05 26.02.2020
Дональд Трамп на год продлил пакет антироссийских санкций из-за Крыма
0
80
09:32 26.02.2020
На Украине заявили о готовности отразить полномасштабное наступление в Донбассе
0
123
09:20 26.02.2020
В МИД РФ раскритиковали поведение грузинских журналисток
0
141
09:05 26.02.2020
В Нидерландах засекретят личности свидетелей по делу сбитого в Донбассе "Боинга"
0
153
09:00 26.02.2020
"Единая Россия" объединится с ОНФ и сменит лидера - СМИ
0
179
08:50 26.02.2020
Более 400 тыс. подписей собрала петиция с требованием отставки президента Южной Кореи - СМИ
0
166
08:30 26.02.2020
Из-за сигнала о минировании в Красноярске эвакуируют школы - экстренные службы
0
180
08:10 26.02.2020
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5 - сейсмологический центр
0
204

Возврат к списку