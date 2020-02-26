Каждый четвертый россиянин не соглашается на трудоустройство из-за низкой зарплаты - опрос
11:05 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти треть граждан, прошедших все этапы отбора, отказываются от дальнейшего трудоустройства. Наиболее частыми причинами отказа работодателям являются низкий уровень зарплаты, нечестность нанимающей компании и неподходящие условия труда, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"30% соискателей не выходят на работу, несмотря на то, что прошли все этапы отбора на вакансию. Озвучивая причины отказа работодателям, россияне, имеющие подобный опыт, чаще всего говорили о низком заработке (26%), нечестности нанимателя (23%) и неподходящих условиях труда (22%)", - говорится в результатах опроса.
Отмечается, что 13% опрошенных отказались от трудоустройства, поскольку предпочли другую вакансию, на которую прошли отбор. Каждый десятый в качестве причины отказа назвал удаленность места работы от дома.
Порядка 5% в процессе трудоустройства узнали плохие отзывы о компании и предпочли отказаться от предложения о работе. По 3% респондентов смутили широкий круг должностных обязанностей и "серая" зарплата. По 2% соискателей в качестве причин отказа от трудоустройства указали недоверие компании, антипатию к руководству и рабочему коллективу, отсутствие официального трудоустройства и интуитивное ощущение "не мое".
Опрос проводился с 31 января по 6 февраля среди 1600 граждан РФ старше 18 лет по всей территории России.
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