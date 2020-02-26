Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг - Путин о сотрудниках Росгвардии

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Таким образом можно разбалансировать ситуацию в стране, а "с этим не шутят", уверен глава государства.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он выразил возмущение тем, что "кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей [сотрудников Росгвардии]". "Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? - сказал на это Путин. - Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят".

Комментируя вопрос журналиста Андрея Ванденко, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, проходившие потерпевшими по уголовным делам после митингов в Москве в 2019 году, "такие ранимые и трепетные", Путин сказал: "Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать. И больше того - они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях".