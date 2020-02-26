Сурков считает, что Украина не достойна возвращения Донбасса
11:20 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что Донбасс не вернется в состав Украины, так как она этого не достойна.
"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в четверг в издании "Актуальные комментарии".
Отвечая на вопрос, что для вас Донбасс, Сурков подчеркнул, что Донбасс для него "не что, а кто". "Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых... Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины. Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает. Война дело мутное, муторное. Но нужное. Они взялись за эту тяжелую работу. И справились", - сказал он.
Сурков также заметил, что в Донбассе "и на гражданке жизнь не сахар". "Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой", - подчеркнул он.
Сурков сообщил, что продолжит заниматься политикой, но пока не определился с местом работы.
"Буду, конечно. Я всегда политикой интересовался. И до прихода на госслужбу. И после буду", - сказал он.
Отвечая на вопрос эксперта, где он собирается работать, Сурков сказал: "Слушай, не торопи меня. Я двадцать лет жизнь видел только из окна моего персонального автомобиля. Дай осмотреться. Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что- нибудь. Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не на расхват. Скорее, наоборот - потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача".
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