Один из задержанных в Саратове подростков планировал убить 40 человек

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из задержанных подростков в Саратове планировал убить из мести около 40 человек. Об этом говорит его соучастник на допросе, видеозапись которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек", - отвечает подросток на вопрос, какое количество людей планировалось убить. Также он сообщил, что целью нападения была месть.