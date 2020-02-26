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НОВОСТИ

В "Единой России" назвали беспочвенными слухи о смене названия и председателя партии

12:05 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замсекретаря генерального совета "Единой России" Сергей Перминов заявил, что слухи о возможной смене председателя и названия партии, а также объединении с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) являются беспочвенными, этот вопрос единороссами даже не обсуждался.

"Нет, мы даже не обсуждали ни один из аспектов этого проекта, то есть для нас это такая же новость, как и для вас. Это чьи-то фантазии. Мое твердое убеждение, что абсолютно беспочвенно это все", - сказал ТАСС в среду Перминов.

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