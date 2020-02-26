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НОВОСТИ

Союз пивоваров просит ввести минимальные цены на пиво

13:05 26.02.2020 Источник: Интерфакс

Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о "скорейшем" установлении минимальных розничных цен на пиво.

"Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды. Это дискредитирует пиво в глазах потребителя", - говорится в письме (с его копией ознакомился "Интерфакс").

Вопрос о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво стал одним из пунктов разногласий крупных транснациональных пивоваренных компаний ("Балтики", AB InBev и Heineken) с членами Союза пивоваров. В итоге "большая тройка" пивоваренных компаний заявила о выходе из союза.

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