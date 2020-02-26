В Федерации бокса России предложили перенести Олимпиаду из Японии в РФ

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российские боксёры предложили перенести Олимпиаду из Японии в Россию. Накануне в МОК заявили о возможной отмене соревнований в Токио.

По словам члена Международного олимпийского комитета Дика Паунда, такое решение может быть принято в связи с эпидемией коронавируса.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что в нашей стране есть все условия для проведения летних игр.

«Единственная страна, которая может быстро организовать [Олимпиаду - прим. ГМ] и у которой есть все условия, — это, конечно, Россия. Никто не сможет так быстро организовать и подготовить. Я бы порекомендовал, чтобы это прошло в России. Нам письма пришли, что руководитель федерации бокса в Японии не сможет участвовать, им запретили куда-то выезжать на мероприятия, изоляция полная страны. Форум в Италии тоже отменился сейчас. Учитывая всю эту неготовность стран, я бы предложил. Россия — единственная страна в мире, которая может принять Олимпиаду. Созданы все условия. [В аэропортах - прим. ГМ] проверяют всё так чётко, всё организованно».

Окончательно судьба токийских Игр будет решена через три месяца, сообщает AP News. «Мы ждём до конца мая. Надеюсь, что эпидемия окажется под контролем», — сказал Дик Паунд.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA может отменить Евро-2020 из-за вспышки коронавируса. Чемпионат должен пройти в 12 странах. Первый матч запланирован в Риме, но сейчас в Италии началась эпидемия. Говорит Москва