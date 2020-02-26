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НОВОСТИ

Землетрясение магнитудой около четырех баллов произошло в Кузбассе

15:00 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой около четырех баллов. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 17 километрах от города Киселевск.  Эхо Москвы

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