В Ульяновске восьмиклассник напал с ножом на учителя алгебры

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Ульяновске восьмиклассник напал на учителя алгебры во время урока. Инцидент произошёл в школе № 81.

Как сообщил губернатор региона Сергей Морозов, ученик напал на педагога с ножом. Пострадавшую госпитализировали. Подросток сбежал из учебного заведения, через некоторое время его задержали сотрудники Росгвардии.

«Министерство образования и администрация города подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что сподвигло ребёнка совершить этот поступок», — написал губернатор на своей странице в Facebook. Морозов добавил, что взял ситуацию под свой контроль.

На месте происшествия работают следователи и инспектор по делам несовершеннолетних. Они опрашивают очевидцев. Говорит Москва