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НОВОСТИ

Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию - СМИ

16:32 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию. В решении говорится, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека. При этом запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных.  Эхо Москвы

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