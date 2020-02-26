В МВД не хватает аттестованных сотрудников - Колокольцев

17:12 Источник: Эхо Москвы

Колокольцев: В МВД не хватает аттестованных сотрудников. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, за последние пять лет некомплект увеличился почти в два раза. Особенно тяжелое положение в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков. Также Колокольцев отметил, что для МВД является принципиальной борьба за чистоту рядов личного состава. Эхо Москвы