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В МВД не хватает аттестованных сотрудников - Колокольцев

17:12 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Колокольцев: В МВД не хватает аттестованных сотрудников. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, за последние пять лет некомплект увеличился почти в два раза. Особенно тяжелое положение в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков. Также Колокольцев отметил, что для МВД является принципиальной борьба за чистоту рядов личного состава.  Эхо Москвы

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