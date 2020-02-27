Нескольким иностранцам из Китая отказали во въезде в США - Трамп
07:30 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты отказали во въезде нескольким иностранным гражданам, прибывшим из Китая, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
"Мы отказали во въезде [нескольким] иностранцам, которые прибыли в США из Китая, - сказал он. - Мы проверяем людей, прибывающих из стран, где распространился вирус. Это делается на очень высоком уровне".
"У нас очень хорошие возможности по организации карантина. Мы ускоренно разрабатываем вакцину", - заявил президент США.
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