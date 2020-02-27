Из-за массовых беспорядков в Нью-Дели погибло 32 человека - агентство
08:50 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в ходе массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели, начавшихся понедельник, достигло 32. Об этом в четверг сообщило агентство Пресс Траст оф Индиа со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Ранее телеканал Эн-ди-ти-ви информировал о 28 жертвах беспорядков. По его данным, травмы получили более 200 человек, среди пострадавших есть дети.
Столкновения в столице Индии вспыхнули в понедельник между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Их участники вступали в стычки с полицией и поджигали автомобили. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия.
Вступившая в силу новая редакция закона о гражданстве Индии предусматривает упрощенное предоставление гражданства страны немусульманам из ряда государств Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят протесты по всей стране, нередко перерастающие в беспорядки.
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