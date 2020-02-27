У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России" - вице-премьер
09:00 27.02.2020 Источник: РБК
У Киева есть план по возвращению Крыма в состав Украины. Об этом заявил вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире радиостанции «Новое время».
По его словам, план включает 12 шагов. Кулеба отметил, что согласно последнему пункту, «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит. Каким образом это произойдет политик не уточнил. РБК
НОВОСТИ
- 09:32 27.02.2020
- Счетная палата не нашла водопровод в трети детских медучреждений
- 09:20 27.02.2020
- Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
- 09:05 27.02.2020
- США пригрозили Сербии санкциями за покупку российских вооружений
- 08:50 27.02.2020
- Из-за массовых беспорядков в Нью-Дели погибло 32 человека - агентство
- 08:30 27.02.2020
- Примерно через два месяца в США начнутся испытания вакцины от коронавируса
- 08:10 27.02.2020
- Прошли первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля - источник
- 07:50 27.02.2020
- Действия США и НАТО мешают созданию мира без ядерного оружия - постпред ООН
- 07:40 27.02.2020
- Угроза распространения коронавируса в штате Нью-Йорк высокая - губернатор
- 07:30 27.02.2020
- Нескольким иностранцам из Китая отказали во въезде в США - Трамп
- 22:40 26.02.2020
- Россия с 28 февраля перестанет выдавать визы гражданам Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать