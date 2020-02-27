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У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России" - вице-премьер

09:00 27.02.2020 Источник: РБК

У Киева есть план по возвращению Крыма в состав Украины. Об этом заявил вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, план включает 12 шагов. Кулеба отметил, что согласно последнему пункту, «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит. Каким образом это произойдет политик не уточнил.  РБК

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