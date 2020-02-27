США пригрозили Сербии санкциями за покупку российских вооружений
09:05 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты призывают Сербию отказаться от приобретения российских вооружений под угрозой санкций. Об этом заявил в среду ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя доставку Белграду первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
"Мы неоднократно высказывали озабоченность приобретением Сербией российских вооружений, включая зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", - отметил собеседник агентства. - Мы призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению санкций в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций")".
Как сообщил 22 февраля министр обороны Сербии Александар Вулин, первая часть комплекса доставлена Белграду. "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
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