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Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

09:20 27.02.2020 Источник: Известия

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как ранее планировалось, а в Страсбурге. Об этом рассказал глава грузинского МИДа Давид Залкалиани.

Совещание должно было состояться в Тбилиси 14–15 мая, российскую делегацию традиционно должен был представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако представители грузинской оппозиции призвали не допустить возможный визит российского министра, пишет «РИА Новости».

Залкалиани отметил, что встретился с руководством Совета Европы и было выражено абсолютное понимание, чтобы провести министериал в Страсбурге в соответствии с правилами организации и с учетом интересов Грузии. Также грузинский министр отметил, что сожалеет о невозможности провести Грузией мероприятие.

О возможном переносе писала 21 января газета «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к правительству Грузии. Отмечалось, что основной причиной является потенциальное участие в саммите российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Согласно грузинскому законодательству, он не может въехать в страну, так как без разрешения властей Грузии «нелегально посещал Абхазию и Южную Осетию», которые Тбилиси считает «оккупированными территориями».  Известия

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