Счетная палата не нашла водопровод в трети детских медучреждений
09:32 27.02.2020 Источник: Газета.Ru
Счетная палата проверила детские медицинские учреждения России. Результаты проверки содержатся в соответствующем отчете ведомства.
Так, по состоянию на 1 января 2019 года, из 116,8 тысячи детских больниц и поликлиник в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, а в 35% — канализация.
В ведомстве отметили, что 47% детских медучреждений не оснащены пандусами для инвалидов.
Из доклада также следует, что большинство зданий, где оказывается медицинская помощь детям, находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:20 27.02.2020
- Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
- 09:05 27.02.2020
- США пригрозили Сербии санкциями за покупку российских вооружений
- 09:00 27.02.2020
- У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России" - вице-премьер
- 08:50 27.02.2020
- Из-за массовых беспорядков в Нью-Дели погибло 32 человека - агентство
- 08:30 27.02.2020
- Примерно через два месяца в США начнутся испытания вакцины от коронавируса
- 08:10 27.02.2020
- Прошли первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля - источник
- 07:50 27.02.2020
- Действия США и НАТО мешают созданию мира без ядерного оружия - постпред ООН
- 07:40 27.02.2020
- Угроза распространения коронавируса в штате Нью-Йорк высокая - губернатор
- 07:30 27.02.2020
- Нескольким иностранцам из Китая отказали во въезде в США - Трамп
- 22:40 26.02.2020
- Россия с 28 февраля перестанет выдавать визы гражданам Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать