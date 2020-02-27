CША, Британия и Турция существенно нарастили закупку нефти в России
10:00 27.02.2020 Источник: РБК
США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран. Экспорт в Китай, Нидерланды и Германию в денежном выражении изменился незначительно.
Ранее Министерство экономического развития уже отмечало, что американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году. В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США на фоне американских санкций против Венесуэлы.
По итогам 2019 года экспорт сырой нефти из России в США, по данным ФТС, составил почти $2,2 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем было в 2018 году. В физическом выражении объем экспорта нефти из России в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн т).
Экспорт российской нефти в Великобританию, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
И, наконец, экспорт российской нефти в Турцию вырос в прошлом году почти в четыре раза в физическом объеме (с 2,1 млн до 8,2 млн т) и в 3,5 раза в стоимостном выражении (с $1 млрд до $3,7 млрд).
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