Предвыборный штаб Трампа обвинил NYT в клевете

10:05 Источник: Коммерсант.ru

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск о клевете против The New York Times (NYT). Они считают, что газета намеренно опубликовала материал о российском вмешательстве во время президентских выборов США в 2016 году.

Иск подали в Верховный суд штата Нью-Йорк. «Иск направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента»,— говорится в заявлении старшего юрисконсульта господина Трампа Дженны Эллис, которое опубликовано в Twitter штаба. Коммерсантъ