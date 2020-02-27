Турция на переговорах с РФ заявила о необходимости режима перемирия в Идлибе - заявление

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие официальные лица заявили на переговорах с российскими коллегами в Анкаре о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийском Идлибе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"На переговорах между делегациями были обсуждены все аспекты ситуации в Идлибе. Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня. Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше", - отмечается в коммюнике.