Турция на переговорах с РФ заявила о необходимости режима перемирия в Идлибе - заявление
20:40 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие официальные лица заявили на переговорах с российскими коллегами в Анкаре о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийском Идлибе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства иностранных дел Турции.
"На переговорах между делегациями были обсуждены все аспекты ситуации в Идлибе. Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня. Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше", - отмечается в коммюнике.
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