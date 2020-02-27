Правительство выделило более 2,5 млрд руб. на поддержку пострадавших от паводков на Дальнем Востоке
22:00 27.02.2020 Источник: Интерфакс
Правительство РФ выделяет более 2,5 млрд рублей Амурской и Еврейской автономной областям и Хабаровскому краю для реализации мер поддержки гражданам, чье жилье пострадало от паводков летом 2019 года.
Соответствующее распоряжение от 27 февраля 2020 г. № 441-р за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.
"Выделить в 2020 году Минстрою России бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере до 2 млрд 536 млн 108,5 тыс. рублей в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области", - говорится в документе.
В нем отмечается, что средства выделяются "на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 г. на территории Дальневосточного федерального округа".
Из них в бюджет Амурской области выделено до 347 млн 318,5 тыс. рублей, Хабаровского края - до 1 млрд 328 млн 091,7 тыс. рублей, Еврейской автономной области - до 860 млн 698,3 тыс. рублей.
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