Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик - ВМС

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США в Тихом океане. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВМС США.

"17 февраля китайский эсминец направил лазер на самолет- разведчик P-8A ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях (611,5 км - прим. ТАСС) к западу от острова Гуам. Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A", - отмечается в документе. В ВМС утверждали, что их летательный аппарат совершал патрулирование "в соответствии с международными нормами". Лазер такого класса "потенциально может причинить серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам".

"Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными", - считают в ВМС США. В документе утверждается, что китайские действия нарушают двусторонние и международные договоренности.