На Украине вводят температурный контроль для въезжающих из России
09:32 28.02.2020 Источник: Газета.Ru
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на главу украинского МВД Арсена Авакова.
По его словам, у ведомства уже имеется протокол действий для пограничников.
«Теперь мы контролируем все пункты пропуска перехода в зоне ООС, в Крым. Завтра (28 февраля, — прим. ред.) мы пункты перехода с Российской Федерацией возьмем под контроль», — заявил Аваков.
Как известно, на территории Украины на текущий момент отсутствуют зарегистрированные случаи заражения коронавирусом. При этом в России на карантине пребывают три человека, которых ранее эвакуировали из Китая. Газета.Ru
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