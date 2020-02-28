На Украине вводят температурный контроль для въезжающих из России

09:32 Источник: Газета.Ru

С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на главу украинского МВД Арсена Авакова.

По его словам, у ведомства уже имеется протокол действий для пограничников.

«Теперь мы контролируем все пункты пропуска перехода в зоне ООС, в Крым. Завтра (28 февраля, — прим. ред.) мы пункты перехода с Российской Федерацией возьмем под контроль», — заявил Аваков.

Как известно, на территории Украины на текущий момент отсутствуют зарегистрированные случаи заражения коронавирусом. При этом в России на карантине пребывают три человека, которых ранее эвакуировали из Китая. Газета.Ru