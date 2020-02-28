Двое детей провалились под лед в Волгоградской области
10:00 28.02.2020 Источник: Газета.Ru
Двое детей провалились под лед в Волгоградской области, в результате чего погиб один ребенок, передает издание V1.ru, ссылаясь на на администрацию региона. По имеющейся информации, инцидент случился в поселке Комсомольский, расположенном в Калачевском районе.
Согласно данным издания, трое детей в возрасте 10 и 12 лет играли возле 11-го шлюза Волго-Донского канала. «В какой-то момент двое ребят вышли на лед и провалились в ледяную воду», — рассказали в администрации региона. Там сообщили, что смотритель шлюзов уведомил о произошедшем экстренные службы, после чего на место прибыли спасатели и вытащили детей на берег.
В администрации добавили, что жизнь одного из детей не удалось спасти, а второй пострадавший ребенок находится в реанимации. Газета.Ru
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