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Двое детей провалились под лед в Волгоградской области

10:00 28.02.2020 Источник: Газета.Ru

Двое детей провалились под лед в Волгоградской области, в результате чего погиб один ребенок, передает издание V1.ru, ссылаясь на на администрацию региона. По имеющейся информации, инцидент случился в поселке Комсомольский, расположенном в Калачевском районе.

Согласно данным издания, трое детей в возрасте 10 и 12 лет играли возле 11-го шлюза Волго-Донского канала. «В какой-то момент двое ребят вышли на лед и провалились в ледяную воду», — рассказали в администрации региона. Там сообщили, что смотритель шлюзов уведомил о произошедшем экстренные службы, после чего на место прибыли спасатели и вытащили детей на берег.

В администрации добавили, что жизнь одного из детей не удалось спасти, а второй пострадавший ребенок находится в реанимации.  Газета.Ru

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