Турция заявила об уничтожении военного конвоя сирийских войск
10:05 28.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Турция сообщила об уничтожении военного конвоя сирийских войск в Идлибе. Под удар попали бойцы правительственной армии, которые двигались по международной автотрассе М-5. Об этом сообщается в Twitter газеты Daily Sabah.
Ранее стало известно о гибели 33 турецких военных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе. Анкара объявила о начале консультаций с НАТО из-за инцидента в этой провинции. Говорит Москва
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