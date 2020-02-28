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НОВОСТИ

Турция заявила об уничтожении военного конвоя сирийских войск

10:05 28.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Турция сообщила об уничтожении военного конвоя сирийских войск в Идлибе. Под удар попали бойцы правительственной армии, которые двигались по международной автотрассе М-5. Об этом сообщается в Twitter газеты Daily Sabah.

Ранее стало известно о гибели 33 турецких военных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе. Анкара объявила о начале консультаций с НАТО из-за инцидента в этой провинции.  Говорит Москва

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