Турция заявила об уничтожении военного конвоя сирийских войск

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Турция сообщила об уничтожении военного конвоя сирийских войск в Идлибе. Под удар попали бойцы правительственной армии, которые двигались по международной автотрассе М-5. Об этом сообщается в Twitter газеты Daily Sabah.

Ранее стало известно о гибели 33 турецких военных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе. Анкара объявила о начале консультаций с НАТО из-за инцидента в этой провинции. Говорит Москва