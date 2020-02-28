0
0
119
НОВОСТИ

Святославу Речкалову во Франции предоставили политическое убежище

10:32 28.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Франция предоставила политическое убежище Святославу Речкалову. В России он проходил по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», по которому был арестован аспирант-математик Азат Мифтахов. 

Как передает «Дождь», Речкалов уехал из России в апреле 2018 года после того, как стал фигурантом дела и находился под подпиской о невыезде.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 28.02.2020
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 67 рублей
0
31
11:05 28.02.2020
Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ
0
72
11:00 28.02.2020
Кабмин временно ограничил въезд иностранных граждан из Ирана в РФ
0
71
10:20 28.02.2020
Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
0
144
10:05 28.02.2020
Турция заявила об уничтожении военного конвоя сирийских войск
0
181
10:00 28.02.2020
Двое детей провалились под лед в Волгоградской области
0
156
09:32 28.02.2020
На Украине вводят температурный контроль для въезжающих из России
0
188
09:20 28.02.2020
Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик - ВМС
0
264
09:05 28.02.2020
Число турецких военных, погибших в Идлибе, превысило 30
0
275
09:00 28.02.2020
В Белоруссии зафиксирован первый случая заражения коронавирусом
0
307

Возврат к списку