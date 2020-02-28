Святославу Речкалову во Франции предоставили политическое убежище

10:32 Источник: Эхо Москвы

Франция предоставила политическое убежище Святославу Речкалову. В России он проходил по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», по которому был арестован аспирант-математик Азат Мифтахов.

Как передает «Дождь», Речкалов уехал из России в апреле 2018 года после того, как стал фигурантом дела и находился под подпиской о невыезде. Эхо Москвы

