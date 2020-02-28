Кабмин временно ограничил въезд иностранных граждан из Ирана в РФ
11:00 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ приняло решение о временном ограничении с 28 февраля на въезд граждан иностранных государств с территории Ирана в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России. Распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.
"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут московского времени 28 февраля 2020 г. временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Исламской Республики Иран в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в документе.
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