Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ
11:05 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", - сказали в ведомстве.
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