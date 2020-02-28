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Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ

11:05 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", - сказали в ведомстве.

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