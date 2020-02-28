Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 67 рублей
11:20 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на открытии Московской бирже вырос почти на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 67,075 руб.
Последний раз курс доллара находился выше отметки в 67 руб. 3 сентября 2019 г.
Курс евро увеличился на 1,35%, до 73,52 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.
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