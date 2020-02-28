Суды по искам природоохранной прокуратуры постановили снести 11 турбаз на берегу Байкала
11:32 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суды удовлетворили иски Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о сносе 11 туристических баз на побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии, которые работали с нарушениями. На сегодняшний день исполнены требования надзорного органа по двум искам, сообщила в пятницу журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законов об охране природы прокуратуры Светлана Ермаченко.
"По нашим мерам реагирования более 200 турбаз устранили нарушения. То есть мы вносили им представления, люди нас слышат и делают то, что необходимо в соответствии с законодательством. Вынесены решения о сносе 11 туристических баз. Это те турбазы, которые ни при каких обстоятельствах не захотели соблюдать законодательство, либо они никак не могут находиться на территории, где они расположены, так как это территории с особыми условиями", - сказала Ермаченко.
НОВОСТИ
- 11:05 28.02.2020
- Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ
- 10:05 28.02.2020
- Турция заявила об уничтожении военного конвоя сирийских войск
- 09:20 28.02.2020
- Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик - ВМС
- 09:05 28.02.2020
- Число турецких военных, погибших в Идлибе, превысило 30
- 11:05 27.02.2020
- Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
- 14:00 25.02.2020
- Шойгу назвал маршала Язова человеком-легендой
- 09:32 25.02.2020
- Скончался маршал Дмитрий Язов
- 14:20 24.02.2020
- Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
- 13:10 24.02.2020
- Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
- 08:55 24.02.2020
- Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать