Суды по искам природоохранной прокуратуры постановили снести 11 турбаз на берегу Байкала

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды удовлетворили иски Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о сносе 11 туристических баз на побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии, которые работали с нарушениями. На сегодняшний день исполнены требования надзорного органа по двум искам, сообщила в пятницу журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законов об охране природы прокуратуры Светлана Ермаченко.

"По нашим мерам реагирования более 200 турбаз устранили нарушения. То есть мы вносили им представления, люди нас слышат и делают то, что необходимо в соответствии с законодательством. Вынесены решения о сносе 11 туристических баз. Это те турбазы, которые ни при каких обстоятельствах не захотели соблюдать законодательство, либо они никак не могут находиться на территории, где они расположены, так как это территории с особыми условиями", - сказала Ермаченко.