0
0
150
НОВОСТИ

Суды по искам природоохранной прокуратуры постановили снести 11 турбаз на берегу Байкала

11:32 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды удовлетворили иски Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о сносе 11 туристических баз на побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии, которые работали с нарушениями. На сегодняшний день исполнены требования надзорного органа по двум искам, сообщила в пятницу журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законов об охране природы прокуратуры Светлана Ермаченко.

"По нашим мерам реагирования более 200 турбаз устранили нарушения. То есть мы вносили им представления, люди нас слышат и делают то, что необходимо в соответствии с законодательством. Вынесены решения о сносе 11 туристических баз. Это те турбазы, которые ни при каких обстоятельствах не захотели соблюдать законодательство, либо они никак не могут находиться на территории, где они расположены, так как это территории с особыми условиями", - сказала Ермаченко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 28.02.2020
Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ
0
44
10:05 28.02.2020
Турция заявила об уничтожении военного конвоя сирийских войск
0
60
09:20 28.02.2020
Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик - ВМС
0
59
09:05 28.02.2020
Число турецких военных, погибших в Идлибе, превысило 30
0
64
11:05 27.02.2020
Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
0
178
14:00 25.02.2020
Шойгу назвал маршала Язова человеком-легендой
0
203
09:32 25.02.2020
Скончался маршал Дмитрий Язов
0
212
14:20 24.02.2020
Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
0
193
13:10 24.02.2020
Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
0
218
08:55 24.02.2020
Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
0
258

Возврат к списку