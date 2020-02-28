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НОВОСТИ

Ситуация в Идлибе может перерасти в крупную открытую международную конфронтацию - Боррель

12:05 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Идлибе может скатиться к началу крупной открытой международной конфронтации. Соответствующее заявление опубликовал в пятницу в "Твиттере" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Продолжающаяся эскалация в районе Идлиба должна немедленно прекратиться. Есть риск ее соскальзывания к крупной открытой международной конфронтации", - заявил он.

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