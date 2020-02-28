Ситуация в Идлибе может перерасти в крупную открытую международную конфронтацию - Боррель

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Идлибе может скатиться к началу крупной открытой международной конфронтации. Соответствующее заявление опубликовал в пятницу в "Твиттере" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Продолжающаяся эскалация в районе Идлиба должна немедленно прекратиться. Есть риск ее соскальзывания к крупной открытой международной конфронтации", - заявил он.