Великий герцог Люксембургский приедет в Москву на День Победы

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великий герцог Люксембургский Анри посетит Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных и европейских дел, министр иммиграции и предоставления убежища Люксембурга Жан Ассельборн перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Могут вас заверить, что великий герцог Анри приедет на празднование 9 Мая в Москву", - сказал он.