В Общественной палате РФ предлагают ввести уголовное наказание за оскорбления в интернете

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций готовит предложения по наказаниям за оскорбления граждан в интернете. Они предполагают в том числе поправки в Уголовный кодекс, сообщил председатель комиссии Александр Малькевич на заседании в пятницу.

"Мы готовим сейчас отдельный пакет предложений, в том числе по Уголовному кодексу РФ и законам, в части оскорблений любого человека, гражданина в сети Интернет, этот вопрос надо регулировать, тем более что есть отдельный большой пласт - про угрозы убийством, угрозы жизни людей в интернете, конкретным людям, их родным, близким", - сказал Малькевич.

Он не уточнил, какое именно наказание является, по мнению комиссии, справедливым за оскорбление граждан в интернете.